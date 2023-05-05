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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اتطلقوا ولا لسة؟ .. صور جمعت بين معز مسعود وحلا شيحة|شاهد

حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود

تصدرت الفنانة حلا شيحة مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وذلك بعد انتشار بعض الأنباء حول انفصالها عن الداعية معز مسعود.

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وقال والد حلا شيحة،  في تصريحات صحفية، إن ما يُقال عن طلاق حلا شيحة ومعز مسعود لا أساس له من الصحة، وأن علاقتهما جيدة جداً.

جدير بالذكر انتشرت بعض الصور للفنانة حلا شيحة برفقة زوجها الداعية معز مسعود عبر صفحات السوشيال ميديا.

كشفت إطلالات حلا شيحة برفقة زوجها عن اختيارها للإطلالات التي تجمع بين الأناقة و الاحتشام، وتحرص على الملابس الفضفاضة التي تزيد من احتشامها.

تقوم حلا شيحة بتنسيق الأوشحة و لم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات مما يمنحها إطلالة بسيطة وغير مبالغ فيها ايضا.

إليكم الصور….

حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
حلا شيحة ومعز مسعود
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