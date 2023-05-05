سعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة على السوشيال ميديا.. أرقام صادمة

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل روائع محمد الموجي، والذي يقام في المملكة العربية السعودية.

تألقت يسرا في حفل روائع محمد الموجي بإطلالات راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان باللون الأسود اتسم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل، وقد حمل Talbot Runhof، وبلغ سعر التصميم 744 دولار كندي، 17 ألف جنيه.

أما الإطلالة الثانية التي ظهرت بها يسرا في روائع محمد الموجي فستان باللون الأزرق من توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني شايع، واتسم التصميم بأنه مزين بريش و يصل سعر فستان يسرا إلى 4 آلاف دولار، أي ما يعادل 124 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على تسريحات شعر متناسقة مع كل إطلالة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة.

يسرا

يسرا

يسرا

يسرا

يسرا