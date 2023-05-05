عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة على السوشيال ميديا.. أرقام صادمة

يسرا
يسرا

حرصت الفنانة يسرا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها خلال مشاركتها في  حفل روائع محمد الموجي، والذي يقام في المملكة العربية السعودية. 

txt

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

txt

بعد رجوعهم لبعض .. نسرين طافش بإطلالة أنيقة في حضن زوجها

تألقت يسرا في حفل روائع محمد الموجي بإطلالات راقية كعادتها، حيث ارتدت فستان باللون الأسود اتسم بأنه مصنوع من القماش اللامع بالكامل، وقد حمل Talbot Runhof، وبلغ سعر التصميم  744 دولار كندي، 17 ألف جنيه.

 

أما الإطلالة الثانية التي ظهرت بها يسرا في روائع محمد الموجي فستان باللون الأزرق من توقيع مصمم الأزياء اللبناني طوني شايع، واتسم التصميم بأنه مزين بريش و يصل سعر فستان يسرا إلى 4 آلاف دولار، أي ما يعادل 124 ألف جنيه مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت يسرا على تسريحات شعر متناسقة مع كل إطلالة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان التي كشفت عن جمال ملامحها، وتزينت بمجموعة من المجوهرات اللافتة.

 

 

 

يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا
يسرا أحدث ظهور ل يسرا إطلالة الفنانة يسرا اخبار يسرا اطلالات يسرا اعمال يسرا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

840 جنيها.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الجمعة وهذه قيمة عيار21 الآن

زيادة القيمة| مفاجأة لـ الملاك بعد إلغاء قانون الإيجار القديم.. مقترح

والد حلا شيحة يكشف حقيقة طلاقها من معز مسعود

بعد إعلان زملائه انضمامه للأهلي .. والد إمام عاشور يلمح بقرب إتمام الصفقة

رسميا 3000 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 5 مايو 2023

3 قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في كأس السوبر|نزل التردد الآن

أسهل قضية| ميدو يصدم الأهلي قبل مواجهة بيراميدز بشأن كهربا

أخبار الرياضة.. زملاء إمام عاشور يعلنون انضمامه للأهلي.. ميدو يعلن نبأ سارا لجماهير الزمالك بشأن السوبر

موضوعات متعلقة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

لمرضى السكري| طرق غير متوقعة تخلصك من الوزن الزائد

بعد رجوعهم لبعض .. نسرين طافش بإطلالة أنيقة في حضن زوجها

بعد وفاة مصطفى درويش .. إزاي نحمي نفسنا من الموت المفاجئ؟

تحذير عاجل من استخدام منتجات فرد الشعر | تفاصيل

بظهور مميز .. سعر إطلالة رجوة خطيبة ولي العهد الأردني

جمال شعبان يكشف سبب وفاة مصطفى درويش المفاجئة

وفاة مصطفى درويش ... أسباب صادمة وراء الموت المفاجئ

ترشيحاتنا

تصل للحبس.. عقوبات استخدام التليفونات المحمولة في الامتحانات

اندلاع المواجهات بين الاحتلال والفلسطينيين ببيت لحم واعتقال 8 من الضفة الغربية

هل يسبب هذا النوع من المكملات الغذائية الموت المفاجئ؟

عمرها 80 سنة وصدمت الجميع بصوتها وهي تغني لأم كلثوم.. شاهد

يوم 13 يتصدر وهارلي يلاحقه.. تعرف على إيرادات السينما أمس

كولر يفاجئ لاعبيه بقرار جديد قبل مواجهة بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد خسوف القمر.. ظاهرة ستحدث غدا في السماء لا تفزع لرؤيتها

سعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة على السوشيال ميديا.. أرقام صادمة

مصريون وعرب| تعرف على معلقين مباراة السوبر بين الأهلي وبيراميدز

بملابس غريبة.. محمد رمضان يثير الجدل بإطلالته في أمريكا

فيديو

إطلالات ملكة جمال السعودية رومي القحطاني تثير ضجة على السوشيال ميديا "فيديوجراف"

تضم 600 منهم .. قصة مدينة ذات أعلى نسبة لانتشار أطباء الأسنان

يصدم الملايين.. فيديو لطبيب يثير الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي لهذا السبب؟

السر في اللمبي .. حلا شيحا ترد على حقيقة عودتها للتمثيل وطلاقها من معز مسعود|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحياة الخاصة فى الزمن المعلوماتي

آية عبد الرؤوف

آية عبدالرؤوف تكتب: كيف تواجه تحدياتك ؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: كليوباترا ومزاعم الأفروسنتريزم

اﻟﻤﺰﻳﺪ