نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

يقال دائمًا إن النوم شيء مهم ولكنه قد لا يحظى بالأولوية. وهناك العديد من اضطرابات النوم التي لا تعيق دورات نوم الأفراد فحسب ، بل لها أيضًا تأثير سلبي على الصحة.

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فستانا باللون الأسود من تصميم يوسف الجسمي "جيسميكو"، جاء بتصميم درابيهات من تحت الصدر لأعلى الفخذ، وبأكمام شيفون طويلة وواسعة.

صحة الأمعاء الجيدة مهمة" ، هي إحدى العبارات التي سمعناها كثيرًا، وتبدو كلمة "صحة الأمعاء" أيضًا معقدة، وتعني صحة الأمعاء الجيدة وجود الكمية المناسبة من البكتيريا أو الميكروبات الجيدة في الجهاز الهضمي. سوف يساعد في صحة الجهاز الهضمي. في حين أن هذه الكائنات الحية الدقيقة ولكن لها تأثير كبير على صحتنا العامة.

تنتشر حبوب الغلة في هذه الأوقات وهي حبوب لحفظ الغلة من العفن في الصيف ولكن اتضح أنها تسبب حالات تسمم وتؤدي إلى الموت.

وتقول سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري هذه الحبوب ليست لها Antidote ففي خلال نصف ساعة أو ساعة على الأكثرر يكون غاز الفوسفين أخذ وضعه وفرض سيطرته على الجسم.

كله شياكة .. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

خطفت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار بغنائها في حفل "روائع الموجي" الذي أقيم في السعودية.

واختارت شيرين عبد الوهاب فستانا باللون الأسود من تصميم يوسف الجسمي "جيسميكو"، جاء بتصميم درابيهات من تحت الصدر لأعلى الفخذ، وبأكمام شيفون طويلة وواسعة.