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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة.. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

موت الغفلة.. أعراض تؤكد إصابتك بتوقف التنفس أثناء النوم

يقال دائمًا إن النوم شيء مهم ولكنه قد لا يحظى بالأولوية. وهناك العديد من اضطرابات النوم التي لا تعيق دورات نوم الأفراد فحسب ، بل لها أيضًا تأثير سلبي على الصحة.

شاهد شكل فستان شيرين عبد الوهاب على عارضة أزياء قبل حفل الموجي

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فستانا باللون الأسود من تصميم يوسف الجسمي "جيسميكو"، جاء بتصميم درابيهات من تحت الصدر لأعلى الفخذ، وبأكمام شيفون طويلة وواسعة.  

روتين يومي للحفاظ على صحة الأمعاء

صحة الأمعاء الجيدة مهمة" ، هي إحدى العبارات التي سمعناها كثيرًا، وتبدو كلمة "صحة الأمعاء" أيضًا معقدة، وتعني صحة الأمعاء الجيدة وجود الكمية المناسبة من البكتيريا أو الميكروبات الجيدة في الجهاز الهضمي. سوف يساعد في صحة الجهاز الهضمي. في حين أن هذه الكائنات الحية الدقيقة ولكن لها تأثير كبير على صحتنا العامة.

حقائق مرعبة .. كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة

تنتشر حبوب الغلة في هذه الأوقات وهي حبوب لحفظ الغلة من العفن في الصيف ولكن اتضح أنها تسبب حالات تسمم وتؤدي إلى الموت.

وتقول سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري هذه الحبوب ليست لها  Antidote ففي خلال نصف ساعة أو ساعة على الأكثرر يكون غاز الفوسفين أخذ وضعه وفرض سيطرته على الجسم.

كله شياكة .. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا
خطفت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار بغنائها في حفل "روائع الموجي" الذي أقيم في السعودية.

واختارت شيرين عبد الوهاب فستانا باللون الأسود من تصميم يوسف الجسمي "جيسميكو"، جاء بتصميم درابيهات من تحت الصدر لأعلى الفخذ، وبأكمام شيفون طويلة وواسعة. 

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