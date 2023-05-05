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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

روتين يومي للحفاظ على صحة الأمعاء

صدى البلد

صحة الأمعاء الجيدة مهمة" ، هي إحدى العبارات التي سمعناها كثيرًا، وتبدو كلمة "صحة الأمعاء" أيضًا معقدة، وتعني صحة الأمعاء الجيدة وجود الكمية المناسبة من البكتيريا أو الميكروبات الجيدة في الجهاز الهضمي. سوف يساعد في صحة الجهاز الهضمي. في حين أن هذه الكائنات الحية الدقيقة ولكن لها تأثير كبير على صحتنا العامة. 

توثر صحة الأمعاء على الهضم ، الجهاز المناعي ، و الحالة المزاجية، على الجسم بشكل عام، كما أن ميكروبات الأمعاء لها أهمية قصوى في البقاء على قيد الحياة أيضًا.

هناك عدة طرق للحفاظ على الهضم الجيد. يساعد الروتين على الحفاظ على الانضباط والانضباط يقطع شوطًا طويلاً. من أجل الحفاظ على صحة الأمعاء الجيدة ، إليك روتين صباحي يجب اتباعه.

 

روتين لصحة الأمعاء


ابدأ يومك بكوب من الماء: فهو يعزز عملية الهضم ويقلل من فرص الإصابة بالجفاف.
ضع في اعتبارك المكمل: البريبايوتكس هي الأطعمة التي تعزز نمو البكتيريا المفيدة في الأمعاء.

 توجد البريبايوتكس في الأطعمة مثل التفاح والخرشوف والموز والشعير والشوفان وبذور الشيا والكتان والثوم والبصل وجذور الخضروات والفاصوليا والبقوليات.


ابدأ بأغذية Pro Gut Health : الأطعمة الغنية بالألياف ضرورية لعملية الهضم. قم بتضمين المزيد من الخضار والفواكه والمكسرات والبذور في نظامك الغذائي لتعزيز عملية الهضم.
احصل على بعض التمارين: ممارسة الرياضة مهمة للغاية لأنها تساعد في عملية التمثيل الغذائي. التمثيل الغذائي الجيد يعني الهضم الجيد أيضًا.


التأمل: إنها طريقة جيدة لممارسة اليقظة ، كما أنها تساعد في تخفيف التوتر الذي لا يفيد القناة الهضمية.


الحد من تناول السكر والأطعمة المصنعة:  السكر المكرر يمكن أن يزعج ميكروبات الأمعاء. يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة المصنعة والسكريات المضافة إلى تقليل عدد البكتيريا الجيدة في أمعائك وإطعام البكتيريا السيئة.

صحة الجهاز الهضمي عملية الهضم الثوم والبصل الحالة المزاجية نظامك الغذائي

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