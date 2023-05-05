كله شياكة .. فستان شيرين في السعودية يشعل السوشيال ميديا

خطفت النجمة شيرين عبد الوهاب الأنظار بغنائها في حفل "روائع الموجي" الذي أقيم في السعودية.

واختارت شيرين عبد الوهاب فستانا باللون الأسود من تصميم يوسف الجسمي "جيسميكو"، جاء بتصميم درابيهات من تحت الصدر لأعلى الفخذ، وبأكمام شيفون طويلة وواسعة.

و يخفي الفستان أي عيوب في قوام شيرين، فتصميم الدرابيه يمكنه أن يخفي عيوب القوام إن كان بلون داكن، كما حدث في اختيار شيرين، فلو كان اللون مثلا الـMint مثل تصميم الفستان الأصلي على العارضة كان سيظهرها أعرض.

ويتميز الفستان بالأكمام الطويلة الوسعة الشفافة، أيضا تناسب قوام شيرين عبد الوهاب هذه الفترة.