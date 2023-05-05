موت الغفلة.. أعراض تؤكد إصابتك بتوقف التنفس أثناء النوم

يقال دائمًا إن النوم شيء مهم ولكنه قد لا يحظى بالأولوية. وهناك العديد من اضطرابات النوم التي لا تعيق دورات نوم الأفراد فحسب ، بل لها أيضًا تأثير سلبي على الصحة.

أحد هذه الحالات هو توقف التنفس أثناء النوم وفقا لـ India.com

يتوقف التنفس بشكل متكرر ومن أجل استئناف التنفس ، يستيقظ الجسم عدة مرات أثناء النوم مما يعطل النوم الجيد. هذا الحرمان من النوم يمكن أن يجعل الشخص متعبًا جدًا ويعيق حياته اليومية.

وعندما تُترك دون علاج ، يمكن أن تؤثر بشكل أكبر على الصحة الجسدية والعقلية أيضًا.

ما هو توقف التنفس أثناء النوم؟



يحدث توقف التنفس أثناء النوم عندما يتم انسداد مجرى الهواء أو انهياره أثناء الليل. في كل مرة يستأنف فيها تنفسك ، قد تطلق شخيرًا عاليًا يوقظك أنت وشريكك في الفراش.

ترتبط العديد من الحالات الصحية بانقطاع التنفس أثناء النوم ، بما في ذلك السمنة وارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن تؤدي هذه الظروف ، إلى جانب قلة النوم ، إلى الإضرار بالعديد من أجهزة الجسم المختلفة.

الشخير بصوت عال

يلهث للهواء أثناء النوم

جفاف الفم عند الاستيقاظ

صداع الصباح

صعوبة في النوم

نعاس مفرط أثناء النهار

صعوبة الانتباه أثناء الاستيقاظ

التهيج



كيف يؤثر انقطاع التنفس أثناء النوم على الجسم؟



الاكتئاب: الأشخاص الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم هم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب.

الارتباك : عندما تكون متعبًا ، فإنه يؤثر على الدماغ. قد يشعر المرء بعدم العمل وقد لا يعمل الإدراك على النحو الأمثل. يمكن أن يصبح حل المشكلات مشكلة.

فقدان الذاكرة : النوم والذاكرة متلازمان.

وبالتالي ، يمكن أن يؤدي قلة النوم الجيد إلى فقدان الذاكرة أيضًا.

ارتداد الحمض: النوم والهضم مرتبطان أيضًا.

وبالتالي ، قد يؤدي انقطاع النفس النومي إلى تفاقم حرقة المعدة ويسبب ارتجاع الحمض.

قضايا التفكير والتركيز: النوم مهم لعمل الجهاز العصبي المركزي. الحرمان من النوم يمكن أن يرهق الدماغ مما يؤدي إلى ضعف الأداء. يمكن للمرء أن يواجه صعوبة في التركيز. يمكن أن تتأخر الإشارة المرسلة إلى المخ والجسم مما يؤدي إلى التباطؤ.

الذهاب للمناعة: أثناء النوم ، ينتج الجسم أجسامًا مضادة ، وهي مادة لمكافحة الغزاة الأجانب مثل البكتيريا والفيروسات. ولكن إذا لم تحصل على قسط كافٍ من النوم لفترة طويلة ، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف جهاز المناعة وتعريضك لخطر الإصابة بأمراض القلب أو مرض السكري.

النوم السيئ الهضم السيئ: أثناء النوم تكون عملية الهضم في الترس الخامس. يساعد النوم على هضم أكثر سلاسة ويصلح جميع حالات التلف في الجسم. على العكس من ذلك ، قد يؤدي قلة النوم إلى زيادة الالتهاب بالقرب من بطانة الأمعاء ، ويسبب اضطرابات هرمونية وإمساكًا ومشاكل أخرى في الجهاز الهضمي.