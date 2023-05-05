حقائق مرعبة .. كل ما لا تعرفه عن حبوب الغلة

تنتشر حبوب الغلة في هذه الأوقات وهي حبوب لحفظ الغلة من العفن في الصيف ولكن اتضح أنها تسبب حالات تسمم وتؤدي إلى الموت.

وتقول سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري هذه الحبوب ليست لها Antidote ففي خلال نصف ساعة أو ساعة على الأكثرر يكون غاز الفوسفين أخذ وضعه وفرض سيطرته على الجسم.

وأضافت" اغلب الحالات تموت ومش بنلحقها خصوصا أنها بتكون واخدة الأقراص دي عن عمد بغرض الانتحار فبيعدي وقت أطول لحين اكتشافها وبيكون فات الأوان لكن هناك حالات ننقذها وبتعيش فيه خطوات بسيطة لو اتعملت بتفرق جدا مع حالات التسمم اللي زي دي وفي المتناول جدا مش صعبة..

بروتوكول التعامل مع التسمم بحبوب الغلة

1- ممنوع عمل غسيل معدة بمحلول ملح او برمنجنات البوتاسيوم ( ممنوع ادخال ماء الى جوف المريض نهائيا )

2- يعطى المريض زيت جوز الهند او زيت البرافين ( من 2 الى 5 زجاجات زيت

برافين للبلع اذا كان قادر على البلع او عبر الرايل اذا كان غير قادر على البلع

ويبقى الزيت ببطن العيان حيث يقوم الزيت باحتواء الحبة والاهم انه يحافظ على الرابطة بين الالومنيوم او الزنك والفوسفات فيمنع تصاعد غاز الفوسفين المسبب لكل

تعقيدات تلك الحبوب )

3- لا يتم اعطاء فحم منشط ليس له دور.

4- يتم اعطاء بيكربونات صوديوم وريدى لاحتواء الحمضية الناتجة ( من 1-2 امبول وريدى )

5- يتم تقييم الcontractility للقلب لو كويسة يتم اعطاء المحاليل الوريدية لرفع الضغط ولو ضعيفة وهناك فشل بعضلة القلب لا تعطى المحاليل الوريدية لانها ستكون حمل زائد على القلب.

6- يعطى النورادرينالين ( بواسطة syringe pump بمعدل 5-20 مللى فى حالة هبوط الضغط وهو مفضل على الدوبامين لان المريض لديه tacharrythmia ).

7- يعطى المرضى علاجات اللاعراض فى صورة حقن مضادة للتقلضات وحقن لتقليل الامتصاص ( رانى او زانتاك ) .

8 - يمكن وضع المرض عل اكسجين لرفع الsaturation ولغسيل غاز الفوسفين.

9- يتم تركيب انبوبة حنجرية وقسطرة بولية عند الحاجة.

10- يتم تحويل المريض الى اقرب مركز للسموم.

ملحوظة : سم الفار البودرة السوداء هو zinc phosphate ويعامل نفس معاملة حبوب الغلة ولا يعامل كـ organophosphorus