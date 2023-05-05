شاهد شكل فستان شيرين عبد الوهاب على عارضة أزياء قبل حفل الموجي

ظهرت الفنانة شيرين عبد الوهاب فستانا باللون الأسود من تصميم يوسف الجسمي "جيسميكو"، جاء بتصميم درابيهات من تحت الصدر لأعلى الفخذ، وبأكمام شيفون طويلة وواسعة.

جاء الفستان يخفي أي عيوب في قوام شيرين، فتصميم الدرابيه يمكنه أن يخفي عيوب القوام إن كان بلون داكن، كما حدث في اختيار شيرين، فلو كان اللون مثلا الـMint مثل تصميم الفستان الأصلي على العارضة كان سيظهرها أعرض واليكم صورة عارضة الأزياء.

تصميم منطقة الصدر بطريقة مشدودة لأعلى على عكس باقي درابيهات الفستان العرضية، جاءت لتنقص من مساحة هذه المنطقة، فجعلت الفستان يبدو متناسقا في مختلف مناطق الجسم.