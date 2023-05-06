عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبدالوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا  "روائع الموجي"، بالسعودية.

تألقت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أسود طويل وذا اكمام طويلة ولا يحمل التصميم أي نقوشات أو تطريزات.

txt

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

txt

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

قد حمل فستان شيرين عبدالوهاب توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات اللافتة.

علق ناقد الموضة اللبناني، إيلي حنا، على إطلالة شيرين عبد الوهاب في السعودية قائلا: "الإطلالة ليست أجمل ما يكون وبصنفها مع الإطلالات الأقل من عادية، بس أكيد أكيد أكيد أفضل من الإطلالة الكارثية باللون الفوشيا يلي اطلت فيها الأسبوع الماضي".


تابع إيلي حنا: "أكيد كانت بتقدر تعمل مجهود اكثر من هيك ب كثير خصوصا انه حفل تكريمي ضخم فيه اهم وأكبر النجوم... ف اطلالتها مخيبة للامال، يعني الفستان كويس و مقبول شوية لكن أقل من عادي و ابدا مش لايق عليها خصوصا ب منطقة ال chest...المجوهرات كتير حلوين و المكياج حلو... الشعر مهضوم…وبعطي الاطلالة 3.5/10."

 

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب أخبار شيرين عبدالوهاب إدمان شيرين أبرز تصريحات شيرين عبد الوهاب أزمة شيرين الأخيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"يارب اللي فيا يجي فيكم".. إمام عاشور يوجه رسالة حادة عبر تويتر

%15 زيادة هدية لأصحاب المعاشات | استمرار صرف معاش مايو من ATM

رخصت 22 جنيهًا.. مفاجأة فى أسعار كرتونة البيض اليوم السبت

عاجل.. تشكيل الهلال السعودي أمام أوراوا الياباني في نهائي أبطال آسيا

وضع قطة في الخلاط.. دانا حمدان تنزعج من رجل وتطلب القبض عليه

ذكي وبيلعب بدماغه .. عماد متعب يشيد بـ نجم الأهلي

ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس بـ 39سودانيا ببني سوبف

القصة ناقصة| أول تعليق من حسن شاكوش بعد اتهامه بطرد زوجته وسرقتها

موضوعات متعلقة

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

ملابس أصالة وابنها في بحيرة القاهرة تثير الجدل على السوشيال ميديا|شاهد

كيت ميدلتون تخطف الانظار بإطلالة محتشمة| سعرها غير متوقع

بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بسكويت الشوفان بالعجوة

تقوية الذاكرة وتحسين المزاج.. عالج أنيميا نقص الحديد قبل الامتحانات

طريقة عمل كريم بروليه.. أحلى من المحلات

نشرة المرأة والصحة.. 4 أبراج تركز على البوفيه بحفلات الزفاف وسعر فساتين يسرا في السعودية يثير ضجة

10 إطلالات لـ جوري بكر أثارت الجدل بعد تصدرها التريند.. شاهد

ترشيحاتنا

لماذا أوصى النبي بصلاة 4 ركعات في آخر ساعة قبل الظهر؟..5 أسباب

سيدة أوكرانيا الأولى تظهر في حفل تنصيب ملك بريطانيا

غداً.. الوزراء يطلق فعاليات سلسلة لقاءات المعرفة لسياسات التحول نحو الحكومات الذكية

إصابة سيدتين وطالب في حادث تصادم 3 سيارات بدائري المنيا

في أول أيام الامتحانات .. محافظ الغربية يتفقد اللجان وتوفير الأجواء المناسبة

ملتقى توظيف يوفر 3 آلاف فرصة عمل للشباب في القطاع الخاص بأسيوط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

تفاصيل عقوبة الترجي| خطة الأهلي لخطف نصف النهائي وأول تحرك من النادي التونسي

أرميه فورا| مخاطر كارثية عند استخدام زيت الأكل المستعمل

طريقة عمل جلاش بالشاورما والجبن| جديدة وغير تقليدية

فيديو

تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

«التهديدات طلعت فشنك».. الزمالك يتراجع عن تصعيد أزمة السوبر للفيفا «فيديوجراف»

طردها من الشقة | تفاصيل خناقة حسن شاكوش وزوجته في القسم

تاريخ الأهلي في السوبر المصري.. مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: النازيون الجدد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ