أقل من عادية.. تعليق صادم من ناقد على إطلالة شيرين عبدالوهاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبدالوهاب خلال إحيائها حفلا غنائيا "روائع الموجي"، بالسعودية.

تألقت شيرين عبد الوهاب في الحفل بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستانا أسود طويل وذا اكمام طويلة ولا يحمل التصميم أي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان شيرين عبدالوهاب توقيع مصمم الأزياء يوسف الجسمي، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات اللافتة.

علق ناقد الموضة اللبناني، إيلي حنا، على إطلالة شيرين عبد الوهاب في السعودية قائلا: "الإطلالة ليست أجمل ما يكون وبصنفها مع الإطلالات الأقل من عادية، بس أكيد أكيد أكيد أفضل من الإطلالة الكارثية باللون الفوشيا يلي اطلت فيها الأسبوع الماضي".



تابع إيلي حنا: "أكيد كانت بتقدر تعمل مجهود اكثر من هيك ب كثير خصوصا انه حفل تكريمي ضخم فيه اهم وأكبر النجوم... ف اطلالتها مخيبة للامال، يعني الفستان كويس و مقبول شوية لكن أقل من عادي و ابدا مش لايق عليها خصوصا ب منطقة ال chest...المجوهرات كتير حلوين و المكياج حلو... الشعر مهضوم…وبعطي الاطلالة 3.5/10."

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب