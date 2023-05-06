للرجال فقط .. تناول هذه الأطعمة يؤثر على الخصوبة

أجرى العلماء المزيد من الأبحاث حول الأنماط الغذائية والأطعمة المحددة التي يجب على الرجال أن يفكروا في إضافتها أو إزالتها من نمط حياتهم للحصول على أفضل الاحتمالات لتحسين الخصوبة.

وتعتبر التغذية الجيدة هي مفتاح الخصوبة، يجب على الرجال أيضًا محاولة الحفاظ على وزن جسم صحي واتباع نمط غذائي متوازن ، لأن السمنة عند الذكور قد تغير مستويات الهرمونات، بالإضافة إلى ذلك ، يعد انخفاض عدد الحيوانات المنوية أمرًا شائعًا لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة، عندما يتعلق الأمر بخيارات الطعام ، تناول الكثير من الفواكه والخضروات التي تحتوي على الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي قد تساعد في تكوين حيوانات منوية قوية وتحسين الخصوبة.

الأطعمة يجب تجنبها لتحسين الخصوبة

-اللحوم الحمراء

تشير الأبحاث الحالية إلى أن الاستهلاك المرتفع من اللحوم الحمراء والمعالجة ، مثل لحم البقر ولحم الخنزير المقدد والنقانق والسجق ، من المحتمل أن يساهم النظام الغذائي في العقم.

يعتبر تناول كميات كبيرة من البروتين الحيواني ، يعمل على انخفاض الخصوبة بين الرجال، قد يفيد استبدال بعض هذه البروتينات النباتية بالخصوبة.

-الكربوهيدرات

يرتبط تناول الخبز والمعكرونة البيضاء والكربوهيدرات عالية المعالجة والأطعمة المصنعة الأخرى منخفضة الألياف بانخفاض الخصوبة لدى بعض الرجال، حاول إضافة المزيد من الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف إلى نمط حياتك إذا لم تكن تتناولها بالفعل.

-الحلويات

تحتوي المخبوزات وغيرها من الحلويات المقلية بشكل كبير على كميات ضئيلة من الدهون المتحولة ، والتي يرتبط تناولها بكميات كبيرة بضعف الخصوبة، ضع في اعتبارك اختيار الكربوهيدرات الصحية ومصادر الدهون الأحادية غير المشبعة بدلاً من ذلك.

-المشروبات المحلاة بالسكر

يرتبط تناول كميات كبيرة من المشروبات المحلاة بالسكر ، وخاصة الصودا ، بانخفاض الخصوبة، جرب المياه الغازية غير المحلاة أو الماء العادي بدلاً من ذلك.



المصدر: healthline

