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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بدلة رقص.. تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالة ميريام فارس

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت الفنانة ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات، الأنستجرام بصورا جديدة من أحدث ظهور لها خلال تواجدها في الأردن.

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تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت جمبسوت أتسم الجزء العلوي من التصميم بصيحة الأوف شولد و باللون الفضي أما الجزء السفلي باللون اللبني.


تزينت ميريام فارس بمجموعة من المجوهرات الألماسية اللافتة التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.


أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.


علق ناقد الموضة اللبناني، إيلي حنا، اطلالة ميريام فارس في حفلها ب الاردن، قائلا:"الجمبسوت كتير حلو و لايق عليها كتير و عاطيها طول (مع انها مش طويلة و هالشي بسبب قصة الجزء السفلي: خصر عالي و رجلين واسعين)... بس اوفررر... يعني حسيته حلو بس أقرب ل بدلة رقص شرقي... يعني فيه ابتذال و الاطلالة مش راقية لكن حلوة بصراحة....وبعطي الاطلالة 7/10."

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