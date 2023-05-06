البيوت أسرار .. صور غير منتشرة جمعت بين حسن شاكوش وزوجته

تصدرت زوجة حسن شاكوش مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن طردها من منزل الزوجية ، وقام بالإستيلاء على المنقولات الزوجية، و حررت له محضرًا.

وعلق حسن شاكوش على هذه الواقعة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الانستجرام، قائلا:"مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصه دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار واحنا بنخاف على بنات الناس واتربينا علي كده وحق الرد بيقول إن دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتي لو حصل ايه ."

تابع حسن شاكوش:"يمكن اهل بيتي وفريق عملي واقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما انها شاركت جمهوري بشئ جارح بالشكل ده كل اللي اقدر اقولوا الحمد الله علي نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله علي كل شئ”.

من جانب آخر تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بعض الصور الغير منتشرة و التي جمعت بين حسن شاكوش وزوجته.

إليكم الصور…

حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته

حسن شاكوش وزوجته