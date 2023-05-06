تفاصيل جديدة حول خلاف حسن شاكوش وزوجته| شاهد

حررت زوجة مطرب المهرجانات حسن شاكوش محضرا ضده بقسم شرطة أكتوبر أول تتهمه فيه بسرقة منقولات الزوجية والاستيلاء على إيصال أمانة.

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ويعاقب القانون في حالة الاستيلاء علي المنقولات الزوجية بالحبس مدة لا تقل عن 24 ساعة على ألا تزيد عن الـ 3 سنوات لكل من يبدد قائمة منقولات في حال إذا وقع على قائمة تفيد باستلامه لهذه المنقولات وعاقب قانون العقوبات عليها بعقوبة تصل لـ3 سنوات وذلك لكل من بدد قائمة المنقولات الزوجية.

خرج الفنان حسن شاكوش، عن صمته للرد على ما أثير من أنباء خلال الساعات الماضية حول اتهامه بطرد زوجته، وسرقتها.

وكتب حسن شاكوش من خلال حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “مساء الفل عليكم جميعا يمكن القصة دايما ناقصة والبيوت فيها أسرار واحنا بنخاف علي بنات الناس واتربينا علي كده وحق الرد بيقول ان دي لسة مراتي ميصحش اتكلم عنها حتي لو حصل إيه، يمكن أهل بيتي وفريق عملي وأقرب الناس ليا أتاذوا من الحوار ده بس بما إنها شاركت جمهوري بشيء جارح بالشكل ده كل اللي أقدر اقولوا الحمد الله على نعمة السكوت والعقل وقت المشكلة الحمد الله علي كل شيء”.