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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال تواجدها في المركز الإعلامي بحديقة جرين بارك في لندن.

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وتألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة محتشمة، حيث ارتدت بنطلون و بليزر جمع بين درجات اللون الأزرق ما منحها إطلالة كلاسيكية أنيقة.

وحملت إطلالة الملكة رانيا توقيع Ermano Scervino، وبلغ سعر البليزر 9,943 ريال سعودي أما البنطلون  3,043 ريال سعودي.

وانتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذات كعب عال باللون الأبيض، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات مما زاد من أناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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سعر إطلالة الملكة رانيا في لندن

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