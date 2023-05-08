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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت… دنيا سمير غانم تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

دنيا سمير غانم
دنيا سمير غانم

حرصت الفنانة دنيا سمير غانم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت دنيا سمير غانم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون اللبني الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات وبحزام حول الخصر  مما كشف عن رشاقتها.

تزينت دنيا سمير غانم ببعض المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على الانستجرام.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم على خصلات شعرها البني المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة والغير مبالغ فيها.

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