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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس جريئة.. ابنة عمرو دياب تثير الجدل على السوشيال ميديا| شاهد

جنا عمرو دياب
جنا عمرو دياب

حرصت جنا أبنة عمرو دياب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت أبنة عمرو دياب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت توب قصير للغاية كشف عن بطنها و نسقت معه جيبة جينز متوسطة الطول مما منحها إطلالة جريئة.

تزينت أبنة عمرو دياب بمجموعة من المجوهرات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت أبنة عمرو دياب على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

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