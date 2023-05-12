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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. ملابس أثارت الجدل لـ ريا أبى راشد

ريا أبى راشد
ريا أبى راشد

يصادف اليوم 12 مايو عيد ميلاد المذيعة اللبنانية ريا أبى راشد، والتي أتمت عامها الـ 46 وعلى الرغم من ذلك لايبدو عليها علامات التقدم في العمر ولازالت تحافظ على شبابها.

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تحرص  ريا أبى راشد على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بأبرز الصور و الإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات سواء الرسمية أو الكاجوال.

تخطف ريا أبي راشد الأنظار بمجرد ظهور في المهرجانات وتواجدها على السجادة الحمراء، فهي تعتمد على الملابس و الفساتين الملفتة التي تزيد من أناقتها و تكشف عن ذوقها الراقي و الأنيق.

تحرص ريا أبي راشد على تنسيق قطع المجوهرات و الأكسسوارات الراقية و الفخامة التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها و تمنحها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، تعتمد  ريا أبى راشد على تسريحات الشعر وصيحات المكياج التي ترتكز على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

 

ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
ريا أبى راشد
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