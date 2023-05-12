نادين نجيم تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الفنانة نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت نادين نجيم في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت نادين نجيم حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، تزينت ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نادين نجيم على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.