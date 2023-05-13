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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان لافت.. ابنة حميد الشاعري تخطف الأنظار في عقد قرانها

أبنة حميد الشاعري
أبنة حميد الشاعري

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا من عقد قران نبيلة ابنة الفنان حميد الشاعري،وذلك وسط حضور الأهل و الأصدقاء.

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تألقت نبيلة ابنة حميد الشاعري بإطلالة أنيقة ولافتة، حيث ارتدت فستان باللون الأبيض ذا أكمام طويلة واتسم بالقماش المطرز بالكامل.

لم تبالغ ابنة حميد الشاعري في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات و اعتمدت على البساطة مما زاد من أناقتها، وقد نالت إطلالتها إعجابمتابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت نبيلة ابنة حميد الشاعري على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات الميكاج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

ابنة حميد الشاعري
ابنة حميد الشاعري
ابنة حميد الشاعري
ابنة حميد الشاعري
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