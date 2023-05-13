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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر ساعة أنغام في الكويت يشعل السوشيال ميديا| رقم صادم

أنغام
أنغام

حرصت الفنانة أنغام على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصورا جديدة لها خلال إحيائها حفلا غنائيا بالكويت.

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تألقت أنغام في الحفل بإطلالة راقية، حيث ارتدت فستانا طويل ذا أكمام طويلة و اتسم التصميم بالقماش المطرز بالكامل الذي كشف عن رشاقتها.

تزينت أنغام بمجموعة من المجوهرات الأنيقة التي زادت من جاذبيتها، حيث لافتت الأنظار بساعة يد من الماركة العالمية chopard، واتسمت ساعة يد أنغام بانها مصنوعة من الذهب الوردي عيار ١٨ قيراط، مينا من عرق اللؤلؤ مع ٧ قطع ماس عائمة و اسوار من الساتان.

قد بلغ سعر ساعة أنغام في حفلها بالكويت ٥٣،٢٠٠ دولار أمريكي، مما أثار الدهشة بين متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت أنغام على خصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسة مع لون بشرتها.


 

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