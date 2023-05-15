رانيا يوسف الأجرأ.. النجمات يتنافسن على الإطلالة الفرعونية

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصورا جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.



ولفتت رانيا يوسف الأنظار في الصور بإطلالة فرعونية، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الذهبي المطرز بالكامل مما منحها طلة فرعونية جريئة.



وانتعلت رانيا يوسف حذاء انيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، تزينت بمجموعة من المجوهرات و الأكسسوارات ذات اللون الذهبي أيضا.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.



ويذكر أنها لم تكن الفنانة رانيا يوسف فقط هي التي اعتمدت فستان فرعوني ولكن سبقتها الكثير من نجمات الفن و كان أبرزهن الإعلامية بوسي شلبي و هند صبري و نيللي كريم و يسرا والنجمة العالمية بيونسيه و ريهانا.



النجمات يتنافسن على الاطلالة الفرعونية

النجمات يتنافسن على الاطلالة الفرعونية

النجمات يتنافسن على الاطلالة الفرعونية

النجمات يتنافسن على الاطلالة الفرعونية

النجمات يتنافسن على الاطلالة الفرعونية

النجمات يتنافسن على الاطلالة الفرعونية

النجمات يتنافسن على الاطلالة الفرعونية

النجمات يتنافسن على الاطلالة الفرعونية