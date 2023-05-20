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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد العملية....مي كساب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

مي كساب
مي كساب

حرصت مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي كساب في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت أسود بسيط لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون جمع بين اللون الأبيض و الأسود مما كشف عن رشاقتها وأثار الجدل بين متابعيها.

لم تبالغ مي كساب في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها أعتمدت على البساطة، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي كساب على خصلات شعرها المنسدله، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات المكياج مما كشف عن جمالها الطبيعي.

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