بعد العملية....مي كساب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت مي كساب في الصور بإطلالة كاجوال، حيث ارتدت تي شيرت أسود بسيط لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مع بنطلون جمع بين اللون الأبيض و الأسود مما كشف عن رشاقتها وأثار الجدل بين متابعيها.

لم تبالغ مي كساب في ارتداء الإكسسوارات و المجوهرات ولكنها أعتمدت على البساطة، وأكملت إطلالتها بنظارة شمس بسيطة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي كساب على خصلات شعرها المنسدله، ولم تبالغ في استخدام مستحضرات المكياج مما كشف عن جمالها الطبيعي.