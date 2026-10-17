هدية ضخمة للشباب.. عام كامل من الذكاء الاصطناعي مجانًا لطلاب جامعات مصر

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة ضخمة تسعد كل بيت مصري، حيث تعاونت الوزارة رسميًا مع شركة "Google" العالمية لمنح طلاب الجامعات اشتراكًا مجانيًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حياتهم الدراسية طوال العام.

مبادرة لمليون طالب مصري

تأتي هذه الخطوة المهمة ضمن مبادرة تحمل اسم "مليون طالب مصري يبدع مع Gemini".

وتهدف هذه الخطة ببساطة إلى مساعدة الشباب على استخدام برامج الذكاء الاصطناعي بطريقة مفيدة ومسؤولة.

وتعمل المبادرة على تطوير طرق تعلم الطلاب وإنجاز أبحاثهم الجامعية بسرعة وكفاءة مذهلة.

ويستمر دعم هذا البرنامج للطلاب ومسيرتهم التعليمية حتى عام 2027، ليواكبوا أحدث التقنيات الموجودة في العالم الرقمي اليوم.

توفير كبير ومزايا خيالية

فيما ستوفر هذه المنحة على كل طالب حوالي 3 آلاف جنيه مصري، وهذه هي القيمة الأصلية لاشتراك "Google AI Plus" الذي سيحصل عليه الطالب مجانًا بالكامل لمدة عام.

وتتيح هذه الخطة للطالب استخدام الذكاء الاصطناعي في تلخيص المذكرات والكتب الدراسية الطويلة.

كما تساعده على فهم الموضوعات العلمية المعقدة بسهولة شديدة، مما يوفر وقته ويقلل من توتر الامتحانات.

دفتر ملاحظات ذكي يقرأ بدلاً منك

ولا تتوقف المفاجآت عند هذا الحد، فمن أبرز البرامج المتاحة أداة ذكية تسمى "Gemini Notebook".

وتخيل أن هذا البرنامج يمكنه قراءة كتاب كامل يصل إلى 200 صفحة في ثوانٍ معدودة، ثم يقوم بتلخيصه لك بل وتحويل هذا الملخص إلى مقطع صوتي ممتع.

ويمكنك الاستماع لهذا الملخص الصوتي التفاعلي أثناء ذهابك للجامعة لترسيخ المعلومات في ذهنك.

وبالإضافة لذلك، سيحصل كل طالب على مساحة تخزين ضخمة تبلغ 400 جيجابايت لحفظ ملفاته.

فيما تتيح هذه المساحة السحابية له الاحتفاظ بكل محاضراته ومذكراته التعليمية بأمان تام على شبكة الإنترنت.

صور ومقاطع فيديو بضغطة زر

وتتضمن المبادرة أيضًا منح الطلاب إمكانية الوصول إلى نماذج ذكية متطورة لتوليد المحتوى المرئي.

ومن بينها أداة تعرف باسم "Omni" والتي تسمح للطالب بصنع مقاطع فيديو قصيرة تصل مدتها إلى 10 ثوانٍ بمجرد كتابة الفكرة.

كما توفر خطة "Google" أداة "Nano Banana" المخصصة لرسم الصور بمختلف الأشكال والأحجام.

وتساعد هذه الأدوات المبتكرة الطلاب في تزيين عروضهم التقديمية ومشروعات التخرج لتظهر بشكل مبهر واحترافي أمام أساتذتهم وزملائهم.

خصومات للمبرمجين وتوسع عربي

ولم ينس البرنامج الطلاب المهتمين بكتابة الأكواد وتصميم المواقع، حيث يقدم لهم العرض خصومات هائلة تصل إلى 75% على النسخة الأكثر احترافية للذكاء الاصطناعي والمخصصة للمبرمجين.

كما يتوفر خصم يبلغ 70% للحصول على هذه النسخة مع اشتراك "YouTube Premium"، لتشاهد الفيديوهات التعليمية بدون أي إعلانات مزعجة.

وأكد لالتقرير التقنية أن تطبيق "Gemini" متاح باللغة العربية على هواتف "Android" و "iPhone"، وتجاوز عدد مستخدميه المليار شخص شهريًا.

كما قررت "Google" توسيع هذه التجربة الرائعة لتشمل دولًا عربية أخرى مثل الجزائر والمغرب والعراق والأردن.

خطوات التسجيل قبل فوات الأوان

وشددت الوزارة على أن هذا العرض متاح لكل طالب جامعي مصري يتجاوز عمره 18 عامًا.

وفيما يبدأ العام المجاني من اللحظة التي يقوم فيها الطالب بتسجيل بياناته على الموقع الرسمي للمبادرة.

ولكن يجب الانتباه إلى أن الفرصة لن تبقى مفتوحة للأبد، فقد حددت المبادرة يوم 31 ديسمبر من العام الجاري كآخر موعد متاح للتسجيل.

ويمكن لأي طالب استيفاء الشروط والدخول فورًا لتسجيل بياناته والبدء في الاستمتاع بهذه الأدوات المذهلة لتطوير مستقبله.