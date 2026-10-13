لطلاب الجامعات في سنغافورة .. ميزات Gemini مدفوعة الأجر مجاناً لمدة عام كامل



يمكن الآن لطلاب الجامعات المؤهلين في سنغافورة الحصول على اشتراك مجاني لمدة عام في Google AI Plus. توفر هذه الباقة الترويجية حدود استخدام أعلى لخدمة Gemini، ومساحة تخزين سحابية إضافية، ومجموعة من أدوات الدراسة المتخصصة المصممة للمساعدة في إنجاز الواجبات الدراسية الروتينية، والبحوث الأكاديمية، والتحضير للامتحانات.

تعد هذه الفرصة متاحة لطلاب الجامعات والكليات المؤهلين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا، وتشمل المستخدمين الجدد والذين انتهت فترة تجربتهم المجانية لخدمة Google AI Pro لعام 2025. توفر خدمة Google AI Plus ضعف سعة استخدام Gemini مقارنةً بالخطة المجانية، بالإضافة إلى 400 جيجابايت من مساحة التخزين السحابية وإمكانية الوصول إلى Gemini Omni، الذي يعالج العديد من تنسيقات الإدخال مثل الفيديو من خلال التفاعل الحواري. علاوة على ذلك، يتيح اشتراك الطلاب تحميلًا غير محدود لدفاتر الدراسة والرسوم البيانية وGemini Live.

إمكانيات جديدة

يجب على الطلاب استرداد العرض بحلول 31 ديسمبر 2026. يلزم وجود طريقة دفع صالحة أثناء التسجيل، وبعد ذلك يتم تجديد الخطة تلقائيًا بسعر 6.98 دولار سنغافوري شهريًا بمجرد انتهاء فترة الـ 12 شهرًا المجانية الأولية، ما لم يتم إلغاؤها مسبقًا.

استكمالاً للاشتراك، أضافت جوجل إمكانيات جديدة إلى منصة Gemini تهدف إلى مساعدة الطلاب على تنظيم موادهم الدراسية عبر مختلف مراحل الدراسة. تتيح مساحة عمل مخصصة تُسمى "مركز الطلاب" للمستخدمين تنظيم دروسهم الفردية عن طريق تحميل المناهج الدراسية وملاحظات المحاضرات ومواد الوحدات الدراسية ذات الصلة في دفاتر دراسية منفصلة.

يستطيع نظام Gemini معالجة هذه السجلات لإنشاء خطط تعليمية مخصصة، واختبارات شخصية، ووسائل مراجعة مصممة خصيصًا لتتوافق مع منهج كل دورة. كما يُحدد نظام تتبع الأداء المدمج المواد الدراسية التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، بينما توفر الرسوم البيانية التفاعلية طريقة جذابة لاستكشاف المواضيع الصعبة. وتشير جوجل إلى أن Gemini قادر أيضًا على إنشاء محاكاة ثلاثية الأبعاد فعّالة لمساعدة المتعلمين على دراسة المفاهيم المعقدة بصريًا.

يمكن أيضًا استيراد وثائق المقرر الدراسي إلى منصة Gemini Live لإجراء مناقشات تفاعلية وشفوية حول مواضيع معقدة. ومن خلال نفس الواجهة، تتيح ميزة البحث المعمق إمكانية تجميع تقارير بحثية شاملة متعددة المراحل، مما يمكّن الطلاب من مناقشة الأفكار الرئيسية أثناء تنقلهم.

يُوسّع بحث جوجل نطاق هذا النظام التعليمي. تُمكّن ميزة "العدسة في البحث" الطلاب من فحص المعلومات المرئية بسهولة، بينما توفر اختبارات التدريب المُخصصة طريقة فورية لمراجعة المواضيع الأكاديمية مباشرةً من نتائج البحث.

تُعنى المنصة أيضًا بالواجبات الدراسية اليومية والاستعداد العام للامتحانات. يمكن للطلاب تحميل صورة أو ملف لتلقي شروحات تفصيلية للمسائل من منصة جيميني، أو تحويل شرائح المحاضرات والملاحظات إلى أدلة دراسية عملية، واختبارات تدريبية، وملخصات صوتية. كما تُساعد جيميني في جلسات العصف الذهني، وصياغة المخططات، وتدقيق النصوص، بالإضافة إلى تقديم إرشادات لتحسين السير الذاتية والاستعداد لمقابلات العمل.

يوفر Google AI Pro حدودًا أعلى بسعر الطلاب



يمكن للطلاب الذين يحتاجون إلى سعة تخزين أكبر الاشتراك في Google AI Pro بسعر مخفض قدره 7.28 دولار سنغافوري شهريًا، مقارنةً بالسعر القياسي البالغ 28.99 دولار سنغافوري شهريًا. توفر هذه الباقة الاحترافية أربعة أضعاف سعة استخدام Gemini المتاحة في النسخة المجانية، وتوسع نطاق الوصول إلى إمكانيات الذكاء الاصطناعي ضمن بحث Google. كما يحصل المشتركون على 5 تيرابايت من مساحة التخزين، واشتراك YouTube Premium Lite، وإمكانية الوصول المباشر إلى Gemini من خلال خدمات Google اليومية مثل Gmail وGoogle Docs.

تُقدّم جوجل بشكل منفصل باقة مُجمّعة تجمع بين Google AI Pro وYouTube Premium بسعر 14.49 دولارًا سنغافوريًا شهريًا، مقارنةً بالسعر المُجمّع العادي البالغ 44.97 دولارًا سنغافوريًا شهريًا. بينما يُتيح عرض AI Plus المجاني للطلاب المؤهلين الاستمتاع بخدمة Gemini لمدة اثني عشر شهرًا بحدود استخدام أعلى ومساحة تخزين أكبر، تُلبّي باقة Pro المُخفّضة احتياجات الاستخدام المُكثّف مع سعات استخدام أكبر وتكامل أعمق للبرامج.

يتم إطلاق العرض الترويجي للطلاب في أكثر من 140 دولة، بما في ذلك سنغافورة، كجزء من حملة جوجل للعودة إلى المدارس للعام الدراسي الجديد