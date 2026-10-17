آيات أباظة تكشف أصعب لحظات رحلتها مع السرطان: بكيت كثيرا وصبرت على المحنة .. تعرضت لـ صدمة قاسية عند انتقال المرض إلى مكان آخر عقب جراحة

كشفت الإعلامية آيات أباظة، مذيعة قناة نايل دراما، تفاصيل مؤثرة من رحلتها مع مرض السرطان، متحدثة عن أصعب اللحظات التي مرت بها خلال رحلة العلاج، خاصة بعد اكتشاف انتقال المرض إلى مكان آخر عقب خضوعها لجراحة، مؤكدة أن الإيمان بالله والتمسك بالأمل ساهما في مساعدتها على تجاوز المحنة.

خوفها من المرض منذ طفولتها

وقالت آيات أباظة، خلال استضافتها في برنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ON، إن والدها توفي بسبب المرض نفسه، دون أن يعلم أنه مصاب بالسرطان، موضحة أنها كانت تستبعد دائمًا أن تعيش التجربة ذاتها، رغم خوفها من المرض منذ طفولتها.

وأضافت أنها كانت تقول لنفسها إن ما حدث لوالدها لن يتكرر معها، ولم تكن تتوقع أن تواجه الاختبار نفسه، مشيرة إلى أن إيمانها بالله كان حاضرًا طوال رحلتها، وأنها كانت على يقين بأن الله سيمنحها الشفاء، ولم تنشغل بالتساؤل عن سبب إصابتها بالمرض.

وأوضحت آيات أباظة أنها شعرت بفرحة كبيرة بعد إجراء العملية الجراحية، واعتقدت أنها تجاوزت واحدة من أصعب مراحل المرض، إلا أن هذه الفرحة لم تستمر طويلًا، بعدما كشفت أول متابعة طبية عقب الجراحة عن انتقال المرض إلى مكان آخر.

النتيجة كانت صدمة قاسية بالنسبة لها

وأشارت إلى أن هذه النتيجة كانت صدمة قاسية بالنسبة لها، إذ انهارت ودخلت في نوبة من البكاء، قبل أن تحاول استعادة تماسكها والتعامل مع الموقف بإيمان وصبر، مؤكدة أنها آمنت بأن لكل ما تمر به حكمة إلهية.

كشفت الإعلامية آيات أباظة تفاصيل الدعم الذي تلقته من أسرتها وأصدقائها وزملائها خلال رحلة علاجها من مرض السرطان، مؤكدة أن فترة المرض كشفت لها حقيقة الأشخاص الموجودين في حياتها.

وقالت آيات أباظة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل ببرنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد 2، إن المرض كشف لها أشخاصًا كثيرين في حياتها، مؤكدة أن أقرب الناس إليها لم يخذلوها طوال فترة العلاج، وكانوا دائمًا بجانبها رغم صعوبة ظروفها الصحية: «المرض ده كشف لي ناس كتير في حياتي، وناس كتير تتشال على الراس، اللي هما أهلي وأصحابي وزمايلي».

وتحدثت آيات أباظة بشكل خاص عن والدة زوجها، مدام شهيرة، مؤكدة أنها كانت من أكثر الأشخاص الذين حرصوا على تشجيعها ودعمها نفسيًا خلال فترة العلاج، رغم تأثرها الشديد بمرضها، وقالت: «أنا بوظت لها حالتها النفسية، كانت على طول بتشجعني».

وروت موقفًا مؤثرًا خلال آخر جلسة علاج، موضحة أنها في إحدى المرات كانت تفكر في عدم الحصول على الجرعة، قبل أن تتدخل حماتها وتشجعها على استكمال العلاج: «أنا فاكرة إن آخر جلسة مكنتش هاخد الجلسة، فكلمتني وعلى طول أخدت العلاج، لأنها سيدة قوية».

وأكدت أن وجود الأسرة والأصدقاء بجانب المريض يمثل دعمًا نفسيًا كبيرًا، خاصة خلال المراحل الصعبة التي يمر بها أثناء العلاج.

وأوضحت أن دعم المحيطين بها لم يتوقف حتى بالنسبة للأشخاص الذين لم يتمكنوا من رؤيتها بشكل مباشر، حيث كانوا يحرصون على التواصل معها هاتفيًا باستمرار للاطمئنان عليها: «هما مصدومونيش، كانوا على طول معايا، حتى اللي مش بيشوفني كانوا على طول بالتليفون، أهلي هما اللي صبروني على الرحلة».

وأضافت أن رحلة المرض لم تكن سهلة على الإطلاق، وأنها مرت بأوقات شعرت خلالها بأن الحياة أصبحت مظلمة، لكنها حرصت على التمسك بالأمل وعدم الاستسلام للحزن، مشيرة إلى أن إيمانها بأن الله يحب عبده ويختبر صبره منحها القوة لمواصلة الطريق.

تجربتها مع السرطان

وأكدت الإعلامية أن تجربتها مع السرطان غيّرت نظرتها إلى كثير من الأمور، وجعلتها أكثر تمسكًا بالأمل والثقة في الله، رغم لحظات الخوف والانكسار التي صاحبت مراحل العلاج، مشددة على أهمية الصبر والقوة النفسية في مواجهة الأزمات الصحية الصعبة.