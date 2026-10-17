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كان طالبا بالمدرسة .. تفاصيل مثيرة عن مطلق النار على فصل دراسي بأمريكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كان طالبا بالمدرسة .. تفاصيل مثيرة عن مطلق النار على فصل دراسي بأمريكا

المتهم بإطلاق النار على فصل لذوي الاحتياجات الخاصة في أمريكا
المتهم بإطلاق النار على فصل لذوي الاحتياجات الخاصة في أمريكا

كشفت سلطات التحقيق الأمريكية أن المسلح البالغ من العمر 16 عاماً، والذي فتح النار داخل فصل دراسي مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة في مدرسة "سيلفر ريل" الابتدائية -مما أسفر عن مقتل ثلاثة فتيان ومعلم- كان طالباً سابقاً في المدرسة الواقعة بمدينة "بيند" في ولاية أوريجون.

ومن جانبه ؛ أعلن قائد شرطة “بيند” مايك كرانتز، أن مطلق النار يُدعى "غريفين جون الثاني"، وهو من سكان المدينة.

 وأوضح كرانتز ، أن المراهق دخل المدرسة بعد ظهر الخميس حاملاً بندقية من طراز "مافريك 88" (Maverick 88) عيار 12، وفتح النار داخل الفصل الدراسي، وذلك بعد أن كان قد أطلق النار على شاحنة خارج مبنى المدرسة.


ولم يوضح قائد الشرطة على الفور الكيفية التي حصل بها مطلق النار على السلاح.


وقال كرانتز: "نحن نعمل حالياً على تحديد مصدر حصوله على هذا السلاح".

وذكرت مصادر متعددة لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) أن المعلومات الأولية تشير إلى أن البندقية ربما تكون قد اشتُريت بواسطة والدة المراهق.

وأشار كرانتز إلى أنه لم يتم التوصل بعد إلى دافع محدد وراء الهجوم.

كما أوضح قائد الشرطة أن المشتبه به ليس مسجلاً حالياً في المنطقة التعليمية، لكنه كان يدرس سابقاً في مدرسة "سيلفر ريل".

من جانبه، صرح ستيفن كوك، مدير مدارس "بيند-لا باين" (Bend-La Pine Schools)، للصحفيين بأن مطلق النار كان طالباً من ذوي الاحتياجات الخاصة خلال الفترة التي قضاها في المدرسة.

قال كرانتز إنه لم يتم التوصل إلى دافع محدد على الفور.

وذكر قائد الشرطة أن المشتبه به ليس مسجلاً حالياً في المنطقة التعليمية، لكنه كان يدرس سابقاً في مدرسة "سيلفر ريل" (Silver Rail).

وصرح ستيفن كوك، مدير مدارس "بيند-لا باين" (Bend-La Pine)، للصحفيين بأن مطلق النار كان من الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة خلال فترة وجوده في المدرسة.

وأشار كرانتز إلى أنه تم تنفيذ مذكرات تفتيش في منزل مطلق النار، بينما يواصل المحققون فحص الأدلة وإجراء المقابلات.

وقال كرانتز: "أعتقد أن أحد أكثر الجوانب صعوبة في مثل هذه التحقيقات والقضايا هو تحديد الأسباب والدوافع؛ وهذا جزء من التحقيق النشط والمفتوح الذي نعمل عليه حالياً".



وأضاف: "سيتطلب الأمر وقتاً طويلاً من العمل التحقيقي للوصول إلى ذلك. نحن نسعى أيضاً للحصول على هذه الإجابة. وكما قلت سابقاً، قد لا نتوصل أبداً إلى إجابة كاملة، لكننا نرغب في معرفتها".

وأوضح كرانتز أن حادث إطلاق النار بدأ في حوالي الساعة الواحدة ظهراً (حسب التوقيت المحلي لأمريكا)، عندما ألقى المراهق بندقية صيد (شوت‌جن) فوق سياج خارج المدرسة ثم تسلقه. 

ووفقاً لقائد الشرطة، فقد لاحظ شخص كان في شاحنة قريبة وجود مطلق النار وتحدث إليه.

وذكر قائد الشرطة أن مطلق النار أطلق النار باتجاه الشاحنة، فأصابها ثلاث مرات على الأقل، قبل أن يتمكن من الدخول إلى المدرسة.

أمريكا حادث إطلاق نار مدرسة سيلفر ريل ذوي الاحتياجات الخاصة الشرطة الأمريكية

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