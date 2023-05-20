أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة من حفل زفاف نبيلة، ابنة الفنان حميد الشاعري، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

لفتت زوجة حميد الشاعري الأنظار في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

اتسمت إطلالة زوجة حميد الشاعري بأنها كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي ومواكبة لأحدث صيحات الموضة ، كما علق بعض رواد السوشيال ميديا قائلين:"الأم أصغر من العروسة"؟

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حميد الشاعري على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

زوجة حميد الشاعري

زوجة حميد الشاعري

زوجة حميد الشاعري

زوجة حميد الشاعري

زوجة حميد الشاعري