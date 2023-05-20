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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أصغر من العروسة .. زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف ابنتها

زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري تثير ضجة في زفاف أبنتها

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة من حفل زفاف نبيلة، ابنة الفنان حميد الشاعري، الذي أقيم مساء أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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مفاجأة غير متوقعة عن فستان زفاف ابنة حميد الشاعري| شاهد

لفتت زوجة حميد الشاعري الأنظار في الحفل بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا طويلا ذا أكمام مكشوفة باللون الأحمر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

اتسمت إطلالة زوجة حميد الشاعري بأنها كشفت عن رشاقتها وقوامها المثالي ومواكبة لأحدث صيحات الموضة ، كما علق بعض رواد السوشيال ميديا قائلين:"الأم أصغر من العروسة"؟

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت زوجة حميد الشاعري على خصلات شعرها القصير المنسدلة، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون إطلالتها.

زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
زوجة حميد الشاعري
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