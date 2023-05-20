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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مفاجأة غير متوقعة عن فستان زفاف ابنة حميد الشاعري| شاهد

زفاف أبنة حميد الشاعري
زفاف أبنة حميد الشاعري

أثارت نبيلة ابنة الفنان حميد الشاعري جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد حفل زفافها الأسطوري الذي أقيم أمس في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

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خطفت نبيلة ابنة حميد الشاعري الأنظار بإطلالة خيالية، حيث ارتدت فستان زفاف راقي و أنيق مما منحها طلة الأميرات، واتسم  التصميم بالقماش المطرز بالكامل ما زاد من أناقتها.

ولكن المفاجأة أن فستان زفاف نبيلة ابنة حميد الشاعري  حمل توقيعها كما كشفت صفحة “Egyptian Weddings”، ما أثار الدهشة بين رواد السوشيال ميديا.

ابنة حميد الشاعري

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت نبيلة أبنة حميد الشاعري على تسريحة شعر من أنامل المصفف مصطفى طنطاوي، ووضعت لها خبيرة التجميل نسمة منصور مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

https://www.instagram.com/reel/CscZORaorz3/?utm_source=ig_web_copy_link&igshid=MzRlODBiNWFlZA==

 

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