انت مش محتاج دولارات .. جمال شعبان يوجه رسالة جريئة لـ محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو في الطائرة وبجانبه حزمة من الدولارات واستفزت هذه اللقطة رواد السوشيال الميديا.

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على صورة محمد رمضان بجانب الدولارات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب جمال شعبان: "يا ريت بالدولارات دي..اللي واضح انك مش محتاج لها ..تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام".