عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

انت مش محتاج دولارات .. جمال شعبان يوجه رسالة جريئة لـ محمد رمضان

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدر الفنان محمد رمضان مؤشرات البحث خلال الساعات الماضية، وذلك بعد ما نشر صورة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وهو في الطائرة وبجانبه حزمة من الدولارات واستفزت هذه اللقطة رواد السوشيال الميديا.

txt

سعر ساعة عمرو دياب في الكويت يثر الجدل| رقم خرافي

txt

بعد العملية....مي كساب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

علق الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، على صورة محمد رمضان بجانب الدولارات، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

كتب جمال شعبان: "يا ريت بالدولارات دي..اللي واضح انك مش محتاج لها ..تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام".

 

محمد رمضان
محمد رمضان أحدث أعمال محمد رمضان الدكتور جمال شعبان جمال شعبان أزمة محمد رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه|زلزال يضرب أسعار الذهب بعد قرار الحكومة والبنك المركزي وعيار21 مفاجأة

الدولار يسقط في السوق السوداء|ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه بعد قرار البنك المركزي

خسائر فادحة| الدولار يتهاوى في السوق السوداء.. وتوقعات الأسعار خلال 24 ساعة

شاومينج ينشر أسئلة امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 على تليجرام

خالد الغندور يطرح سؤالا مثيرا بعد فوز الأهلي على الترجي التونسي

لطمة قاسية لتجار السوق السوداء.. ارتفاع سعر الجنيه 12% مقابل الدولار

رخصت تاني.. إنخفاض جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت

الأرز بـ 12.5 جنيه.. واشتريه من هذه الأماكن| وبشرى حكومية بشأن أسعاره

موضوعات متعلقة

سعر ساعة عمرو دياب في الكويت يثر الجدل| رقم خرافي

بعد العملية....مي كساب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

طريقة عمل كاليماري محشي.. أحلى من المطاعم

هل يؤثر ارتفاع ضغط الدم على صحة الكلى؟.. تفاصيل صادمة

طريقة عمل البسيسة بأسهل الخطوات

نشرة المرأة والصحة| أبرز إطلالات زوجة نجم الأهلي.. أبراج تميل للكذب وتحذير من مكون موجود في البيت

شبه مريلة المطبخ.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان نجوى كرم

هذه الأمراض مرتبطة بالصداع| تفاصيل غير متوقعة

ترشيحاتنا

دعت واشنطن للتعلم من تجربة القاهرة| “فوربس” تتغنى بالإنجاز المصري في القضاء على فيروس سي

منح وعلاوات لهؤلاء .. أبرز ما ناقشه الحوار الوطني بأسبوعه الأول وخطة الجلسات المقبلة

بعد زيادتها 20% .. نشر تعويضات توسعات ميناء العريش على البوابة الإلكترونية

وزير الري: منظومة شكاوى إلكترونية جديدة لاستقبال مشاكل المواطنين

ليلة ساخنة في كييف .. سقوط حطام بـ 3 مناطق واشتعال حريق

طلاب الشهادات بالمعاهد الأزهرية يؤدون امتحانات نهاية العام في هدوء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للفطور .. طريقة عمل خبز بدقيق اللوز بدون بيض في 7 خطوات

انت مش محتاج دولارات .. جمال شعبان يوجه رسالة جريئة لـ محمد رمضان

سعر ساعة عمرو دياب في الكويت يثر الجدل| رقم خرافي

بعد العملية....مي كساب تصدم متابعيها بهذه الإطلالة| شاهد

فيديو

حماقي السبب .. المطرب أكمل يكشف سبب القبض عليه من على المسرح/فيديوجراف

خلافات أسرية.. سيدة تتخلص من زوجها في الأقصر بمساعدة ابنها

أزمة السودان والقضية الفلسطينية.. رسائل هامة من السيسي أمام القمة العربية

اكتشاف كوكب جديد مغطى بالبراكين.. هل يشكل خطورة على حياتنا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم جمال

كريم جمال يكتب : العربيات هترخص تاني.. ولكن بشرط

عزة عاطف

عزة عاطف تكتب: من الميكروباص للسوشيال ميديا.. أبالله وآياته تستهزئون !

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 75 عاما على النكبة ومازالت الأرض محتلة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: اليوم العالمي للأسرة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الإصلاح المتدرج

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: طب الغردقة وقسطرة القلب

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. تفهُم الابتلاء ( 2 )

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك خفرع إله الشمس

اﻟﻤﺰﻳﺪ