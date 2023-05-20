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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد صورة الدولارات.. محمد رمضان يستجيب للتبرع بأجهزة طبية لمرضى القلب

محمد رمضان
محمد رمضان

رد الفنان محمد رمضان، على منشور الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، الذي طالبه فين الأخير بشراء أجهزة طبية للمستشفيات، بدلا من الاستعراض بالدولارات. 

في البداية، نشر عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”، منشورا به صور محمد رمضان، بجانب الدولارات، وكتب: «يا ريت بالدولارات دي، اللي واضح إنك مش محتاج لها، تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن دا يشفع لك يوم الزحام #ما_تزعلوش». 

من جانبه، رد محمد رمضان، في جانب التعليقات، قائلا: «شكراً يا دكتور، يا ريت تبعتلي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك ع الخاص». 

بينما رد عميد معهد القلب السابق، دكتور جمال شعبان، قائلا: «شكرا على رد حضرتك المحترم، بعتت لحضرتك على الخاص رقم التليفون والمرضى في مستشفيات كتير منها معهد القلب بيت القلب بتاع الغلابة». 

محمد رمضان والدولارات 

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره صورًا جديدة له، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وظهر رمضان داخل طائرة خاصة وبجواره رزم من الأوراق المالية من فئة الدولار الأمريكي، الأمر الذي انتقده الجمهور بشكل واسع، على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبروه أسلوبًا لاستعراض أمواله.

أحدث أعمال محمد رمضان 

وكان أحدث اعمال محمد رمضان مسلسل “جعفر العمدة” بطولة زينة، وهالة صدقى، وإيمان العاصى، ومى كساب، ومنة فضالى، وأحمد داش، ومنذر رياحنة، وعصام السقا، وفريدة سيف النصر، ومجدى بدر، وأحمد فهيم، وفتوح أحمد، وسلوى عثمان، وفريدة سيف النصر، وعماد صفوت، وجورى بكر، وطارق النهرى، وأحمد عبد الله، وإحسان الترك، وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.

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