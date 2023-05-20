رسالة قاسية.. ياسمين الخطيب تهاجم محمد رمضان

أثار الفنان محمد رمضان حالة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهر في الطائرة وبجانبه حزمة من الدولارات مما استفز رواد السوشيال الميديا و بعض المشاهير أيضا.

علقت ياسمين الخطيب على صورة محمد رمضان المتداولة على السوشيال ميديا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، برسالة قاسية كما وصفها البعض.

كتب ياسمين الخطيب على صورة محمد رمضان بجانب الدولارات:" تعريف "مُحدث النعمة" في صورة!، وقد اندهش البعض من تعليقها بهذه الطريقة.

ولم تكن ياسمين الخطيب الوحيدة التي تعلق على صورة محمد رمضان بجانب الدولارات ولكن علق أيضا الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق قائلا: "يا ريت بالدولارات دي..اللي واضح انك مش محتاج لها ..تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، ومحتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم يمكن دا يشفع لك يوم الزحام".