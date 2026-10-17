بتاكلي قليل وبطنك منفوخة طول اليوم؟ اعرفي السبب

تعاني كثير من النساء من انتفاخ البطن حتى مع تناول كميات قليلة من الطعام، وقد تلاحظ بعضهن أن البطن تبدو أكبر في نهاية اليوم، أو الشعور بالامتلاء والغازات بعد تناول وجبة بسيطة، وهو ما يدفعهن للتساؤل عن السبب، خاصة إذا لم تكن هناك زيادة ملحوظة في الوزن.

وفي هذا السياق، يوضح الدكتور أحمد صبري، خبير التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، أن انتفاخ البطن لا يعني بالضرورة زيادة الدهون أو تناول كميات كبيرة من الطعام، إذ قد يرتبط بعادات الأكل، أو تراكم الغازات، أو الإمساك، أو عدم تحمل بعض الأطعمة، كما يمكن أن يكون مرتبطًا بمشكلات في الجهاز الهضمي تحتاج إلى التقييم الطبي.

أسباب انتفاخ البطن رغم قلة الأكل

بطنك بتنتفخ رغم إنك مش بتاكلي كتير؟ 6 أسباب محتملة

هناك عدة عوامل قد تفسر ظهور الانتفاخ حتى عند تناول وجبات صغيرة، ومن أبرزها:

1- تراكم الغازات في البطن

يعد تراكم الغازات من الأسباب الشائعة لانتفاخ البطن، وقد يحدث نتيجة ابتلاع الهواء أثناء تناول الطعام بسرعة، أو تناول المشروبات الغازية، أو تخمر بعض الكربوهيدرات داخل الأمعاء.

وقد تشعر المرأة بالضغط أو الامتلاء حتى بعد تناول كمية قليلة من الطعام، خاصة عند تناول أطعمة تزيد الغازات لديها، مثل بعض البقوليات والخضراوات.

2- الإمساك وبطء حركة الأمعاء

قد يؤدي الإمساك إلى انتفاخ البطن والشعور بالثقل وعدم الراحة، نتيجة بطء حركة الأمعاء وصعوبة إخراج البراز.

وقد يرتبط ذلك بقلة تناول الألياف أو عدم شرب كمية كافية من الماء أو قلة النشاط البدني، لذلك يساعد تنظيم الوجبات وشرب الماء وممارسة المشي على تحسين حركة الأمعاء لدى كثير من الأشخاص.

3- عدم تحمل بعض الأطعمة

قد يعاني بعض الأشخاص من صعوبة في هضم مكونات غذائية معينة، مثل اللاكتوز الموجود في الحليب وبعض منتجات الألبان، ما يؤدي إلى ظهور الغازات والانتفاخ، وقد يصاحبهما مغص أو إسهال.

ولذلك، إذا لاحظتِ تكرار الانتفاخ بعد تناول نوع معين من الطعام، فمن المفيد تسجيل الوجبات والأعراض لمعرفة العلاقة بينهما، بدلًا من منع مجموعات غذائية كاملة دون داعٍ.

4- متلازمة القولون العصبي

قد تسبب متلازمة القولون العصبي انتفاخ البطن والغازات وآلامًا متكررة، وقد يصاحبها الإمساك أو الإسهال أو التناوب بينهما.

وفي بعض الحالات، قد يشعر الشخص بانتفاخ واضح حتى دون وجود كمية كبيرة من الغازات، نتيجة زيادة حساسية الأمعاء أو تغير حركة الجهاز الهضمي.

وإذا تكرر الانتفاخ مع آلام البطن أو تغير عادات التبرز، فمن الأفضل استشارة الطبيب لتحديد السبب المناسب.

5- التغيرات الهرمونية قبل الدورة الشهرية

تلاحظ بعض النساء انتفاخ البطن قبل الدورة الشهرية، وقد يرتبط ذلك بالتغيرات الهرمونية واحتباس السوائل والتغيرات التي تحدث في الجهاز الهضمي خلال هذه الفترة.

وقد يصاحب الانتفاخ الشعور بالامتلاء أو تغير حركة الأمعاء، وعادة ما تساعد ملاحظة توقيت الأعراض على معرفة ما إذا كانت مرتبطة بالدورة الشهرية.

لكن إذا أصبح الانتفاخ مستمرًا أو ظهر بصورة جديدة ومزعجة، فلا ينبغي افتراض أن الهرمونات هي السبب دون تقييم طبي.

6- تناول الطعام بسرعة وعدم مضغه جيدًا

قد تؤدي سرعة تناول الطعام إلى ابتلاع كميات أكبر من الهواء، ما يزيد الشعور بالغازات والانتفاخ لدى بعض الأشخاص.

كما أن تناول الطعام أثناء الانشغال بالهاتف أو التحدث المستمر خلال الوجبة قد يجعل الشخص أقل انتباهًا إلى طريقة الأكل ومدى شعوره بالشبع.

لذلك يُنصح بتناول الطعام بهدوء، ومضغه جيدًا، وتقليل المشروبات الغازية إذا كانت تزيد الأعراض.

نصائح للتخلص من انتفاخ البطن

يمكن اتباع بعض العادات اليومية التي تساعد على تقليل الانتفاخ، ومنها:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

شرب الماء بانتظام على مدار اليوم.

ممارسة المشي والنشاط البدني بصورة منتظمة.

تقليل المشروبات الغازية إذا كانت تسبب الانتفاخ.

زيادة الألياف تدريجيًا عند وجود إمساك، لتجنب زيادة الغازات بصورة مفاجئة.

مراقبة الأطعمة التي تسبق ظهور الأعراض وتسجيلها.

تجنب تناول كميات كبيرة من الطعام دفعة واحدة إذا كانت تسبب الشعور بالامتلاء.

ومن المهم عدم تقليل الطعام بصورة مبالغ فيها بهدف التخلص من الانتفاخ، لأن المشكلة قد لا تكون مرتبطة بكمية الأكل أصلًا.

متى يكون انتفاخ البطن علامة تستدعي الكشف؟

إذا كان الانتفاخ مستمرًا أو متكررًا دون سبب واضح، أو صاحبه فقدان وزن غير مقصود أو دم في البراز أو ألم مستمر، فمن الأفضل مراجعة الطبيب.

كما يستدعي ألم البطن الشديد والمفاجئ، خاصة مع القيء أو عدم القدرة على إخراج الغازات أو البراز، التوجه إلى الطوارئ.

وبالنسبة للنساء، فإن الانتفاخ الجديد والمستمر، خصوصًا إذا صاحبه الشبع السريع أو ألم الحوض أو كثرة التبول، يستحق التقييم الطبي.