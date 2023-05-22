فستان جريء.. رانيا يوسف تثير ضجة بإطلالة لافتة| شاهد

حرصت الفنانة ر انيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت رانيا يوسف في الصورة بإطلالة عصرية جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه جمع بين مجموعة من الألوان المبهجة المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

أنتعلت رانيا يوسف حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفوشيا، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات العصرية، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.



أما من الناحية الجمالية، اعتمدت رانيا يوسف على خصلات شعرها المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

