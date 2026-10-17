واشنطن تفرض قيوداً على تحليق المسيرات على طول الحدود مع المكسيك

فرضت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) قيوداً على الطائرات بدون طيار غير المصرح بها على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وذكرت وكالة "رويترز" أن هذه الخطوة تأتي في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة الأمريكية جهودها لمعالجة المخاوف المتعلقة بتهريب المخدرات غير القانوني عبر الحدود.

وأفاد التقرير بأن هذا الإجراء يمثل قيداً مؤقتاً على الطيران، يحظر أي نشاط للطائرات بدون طيار غير المصرح بها على ارتفاع يصل إلى 400 قدم فوق سطح الأرض، ويمتد لمسافة ميل بحري واحد شمال الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.

وفي فبراير ، أغلقت إدارة الطيران الفيدرالية المجال الجوي مؤقتاً فوق مدينة إل باسو بولاية تكساس وجنوب نيو مكسيكو، وذلك في إطار خطة لوزارة الحرب (البنتاجون) لاختبار تقنيات مضادة للطائرات بدون طيار.

وفي وقت لاحق من شهر أغسطس، استخدم الجيش الأمريكي ليزراً عالي الطاقة لإسقاط ثلاث طائرات بدون طيار بالقرب من الحدود الجنوبية؛ حيث ذكر مسؤولون أنها كانت مرتبطة بعصابات المخدرات المكسيكية.

وقد نُفذت هذه العملية باستخدام نظام "الليزر متعدد الأغراض عالي الطاقة" التابع للجيش الأمريكي.

وفي الشهر التالي، صرحت مصادر من هيئة الجمارك وحماية الحدود بأن عدد الطائرات بدون طيار -التي يُشتبه في ارتباطها بالعصابات- في منطقة "وادي ريو جراندي" بولاية تكساس على طول الحدود الأمريكية المكسيكية، قد انخفض بنسبة 75% منذ أن بدأ الجيش في استخدام تقنيات الليزر عالي الطاقة.

ومع ذلك، أقر مسؤولون بأن هذا الانخفاض قد يعود إلى قيام العصابات بتغيير مساراتها أو استخدام تكتيكات أخرى لمواصلة مراقبة الأنشطة الأمريكية.

وتشير تقارير إدارة الطيران الفيدرالية حول رصد الطائرات بدون طيار إلى أن الإدارة تتلقى أكثر من 100 بلاغ شهرياً من جهات إنفاذ القانون، والطيارين، والمواطنين.

ووفقاً لبيانات الإدارة، فقد تم تسجيل أكثر من 500 بلاغ عن رصد طائرات بدون طيار في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر.