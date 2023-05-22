زوجة أحمد السقا تتعرض للانتقاد بسبب إطلالة غير تقليدية.. شاهد

حرصت المذيعة مها الصغير زوجة أحمد السقا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التاصل الأجتماعي الأنستجرام، بصورا جديدة لها.

تألقت زوجة أحمد السقا في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بلوزة ستان باللون الأسود المزين بالنقوشات مع بنطلون بنفس النقوشات ما منحها إطلالة غير تقليدية.

وتزينت زوجة أحمد السقا بمجموعة من الإكسسوارات العصرية التي منحتها إطلالة متكاملة، وعلى الرغم من أن إطلالتها مواكبة لأحدث صيحات الموضة إلا أن البعض انتقدها وشبهوا إطلالتها بالبيجامة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة أحمد السقا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي كشفت عن جمالها.