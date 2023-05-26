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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قديم.. تعليق صادم من ناقد موضة على فستان جورجينا في مهرجان كان

جورجينا
جورجينا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة لعارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريجيز صديقة البرتغالي كريستيانو رونالدو، خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي.

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وظهرت جورجينا على السجادة الحمراء بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة باللون الذهبي المطرز كشف التصميم عن قوامها المثالي.

وتزينت جورجينا بمجموعة من المجوهرات اللافتة التي زادت من اناقتها ومنحتها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت جورجينا على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

وعلق ناقد الموضة اللبناني، إيلي حنا،  على إطلالة جورجينا في مهرجان كان السينمائي، قائلا:"يا حبها للإطلالات القديمة، الزمن واقف عندها بـ عام ٢٠٠٥ و من وقتها ستايلها ما تطور،
فستان قديييييم و أقل من عادي و اللوك بشكل عام ممل و باهت لأنه ما فيه مجهود بالتنسيق،
و بعطي الاطلالة 3.5/10."

جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا
جورجينا جورجينا رودريجيز عارضة الأزياء إيلي حنا ناقد الموضة اللبناني

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