بفستان جريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل في باريس| السعر صادم

حرصت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت هيفاء وهبي في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان باللون الأخضر كشف عن ساقيها وذا أكمام مكشوفة أيضا، واتسم التصميم بالقماش المخملي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، وبلغ سعره 1812 دولار، أي 56 ألف جنيه مصري.

أنتعلت هيفاء وهبي حذاء أنيق ذا كعب عالي اتسم بطباعة التايجر ونسقت مع إطلالتها جاكيت تايجر 3105 دولار، أي ما يقرب من 96 ألف جنيه، ولم تبالغ في ارتداء المجوهرات و الإكسسوارات.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت هيفاء وهبي على خصلات شعرها البني المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.