الملكة رانيا تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

علقت الملكة رانيا على الصور قائلة: "من الاحتفال بمناسبة عيد استقلال الأردن السابع والسبعين، مع جلالة الملك والأمير الحسين والأميرة سلمى والأمير هاشم."

تألقت الملكة رانيا في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام طويلة باللون الأخضر الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه حزام ذهبي حول الخصر مما كشف عن رشاقتها.

انتعلت الملكة رانيا حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، مع كلاتش صغير، تزينت ببعض المجوهرات البسيطة للغاية وغير المبالغ فيها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة غير المبالغ فيها.



