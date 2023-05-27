سعر فستان درة يثير الجدل| رقم خرافي

حرصت الفنانة درة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من إحدى جلسات التصوير التي خضعت لها.

تألقت درة في الصور بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستانا متوسطا الطول وباللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات، اتسم التصميم بصيحة الكم الواحد التي تتصدر أحدث صيحات الموضة.

قد حمل فستان درة توقيع دار الأزياء العالميةElisabetta Franchi، وقد بلغ سعرها 736 دولار أمريكي أي ما يقربب من 30 ألف جنيه مصري.

سعر فستان درة

تزينت درة ببعض الإكسسوارات البسيطة للغاية و الغير مبالغ، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

اما من الناحية الجمالية، أعتمدت درة على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.