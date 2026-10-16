الإصلاح والنهضة : «محليات مصر» تؤهل جيلا جديدا من الكوادر الشبابية

أكد الدكتور أيمن مرسي، مساعد رئيس حزب الإصلاح والنهضة للعمل الجماهيري، أن الشباب يمثلون ركيزة أساسية في بناء المجتمع، مشيرا إلى أن الحزب يولي اهتماما كبيرا بتأهيل الكوادر الشبابية وإعدادها للمشاركة الفاعلة في العمل العام، من خلال إطلاق عدد من المبادرات والبرامج التدريبية.

ذكرى العبور ومبادرة محليات مصر

وأوضح مرسي، خلال احتفالية حزب الإصلاح والنهضة بعنوان «ذكرى العبور ومبادرة محليات مصر»، أن الاحتفالية تأتي بالتزامن مع ختام المرحلة الأولى من المبادرة، التي تستهدف إعداد جيل جديد من الشباب القادر على ممارسة العمل المحلي والتفاعل مع احتياجات المواطنين داخل المحافظات.

واستعرض مساعد رئيس الحزب للعمل الجماهيري نتائج الموسم الأول من المبادرة، موضحا أنها استقبلت نحو 18 ألف طلب للتقديم، جرى فرزها وقبول 15 ألف استمارة، ثم اختيار 10 آلاف استمارة ضمن مراحل التقييم، وإجراء مقابلات شخصية مع 4 آلاف شاب، وصولا إلى تدريب 234 شابا، وتخريج 150 منهم بعد اجتياز البرنامج.

وأضاف أن مبادرة «محليات مصر» تستهدف بناء كوادر تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للعمل المحلي وخدمة المواطنين، انطلاقا من أهمية المحليات باعتبارها حلقة الوصل الأقرب بين الدولة والمواطن، والمجال الذي تظهر فيه نتائج جهود التنمية بصورة مباشرة في حياة الناس.

التأهيل النظري داخل قاعات التدريب

وأشار إلى أن البرنامج لا يقتصر على التأهيل النظري داخل قاعات التدريب، بل يجمع بين الدراسة والتطبيق العملي، من خلال تكليف المشاركين بإعداد وتنفيذ مشروعات خدمية داخل محافظاتهم، بما يسهم في ربط المعرفة بالتطبيق وتعزيز قدرتهم على التعامل مع التحديات المحلية.

وامتد الموسم الأول من المبادرة خلال الفترة من 31 يوليو حتى 30 سبتمبر 2026، وشمل سبع محافظات هي الإسكندرية والبحيرة والمنوفية والقاهرة والجيزة والفيوم وسوهاج.

وشهدت المرحلة الختامية تنفيذ 21 مشروعا ميدانيا ضمن مشروعات التخرج، توزعت على المحافظات المشاركة، بما يعكس توجه المبادرة نحو تحويل التدريب إلى خطوات عملية تستهدف خدمة المجتمع والاستجابة للاحتياجات المحلية.

وأكد مرسي أن الاستثمار في الشباب وتأهيلهم للعمل العام يمثلان خطوة مهمة نحو إعداد كوادر قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في جهود التنمية، مشددا على أهمية استمرار البرامج التي تمنح الشباب فرصا حقيقية لاكتساب الخبرات والمساهمة في خدمة المواطنين.