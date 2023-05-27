بفستان ملفت.. زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي، صورا لـ زوجة الفنان ماجد الكدواني، وذلك خلال احتفالها مساء أمس بزفاف نجله في إحدى القاعات الكبرى بالقاهرة.

وتألقت زوجة ماجد الكدواني في الحفل بإطلالة أنيقة، حيث ارتدت فستان طويل باللون الأسود واتسم بالبطانة ذات اللون البيج مما منحها إطلالة لافتة.

وتزينت زوجة ماجد الكدواني، بمجموعة رقيقة وأنيقة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة وزادت من أناقتها، وقد نالت صورها إعجاب رواد مواقع التواصل الأجتماعي.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت زوجة ماجد الكدواني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج المتناسقة مع لون بشرتها.

زفاف نجل ماجد الكدواني