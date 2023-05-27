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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بنطلون مي كساب يثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

مي كساب
مي كساب

حرصت الفنانة مي كساب على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت مي كساب في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت بلوزة ذا أكمام طويلة جمعت بين اللون النبيتي و الذهبي و نسقت معها بنطلون باللون الذهبي مما منحها إطلالة غير تقليدية.

نسقت مي كساب مع إطلالتها حزام رفيع حول الخصر ولم تبالغ في ارتداء الإكسسواارت و المجوهرات، وقد نالت صورتها إعجاب متابعيها على الأنستجرام.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت مي كساب على على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

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