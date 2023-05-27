بفستان لافت.. جوري بكر تستعرض أناقتها |شاهد

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة باللون الروز الفاتح الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن أناقتها.

انتعلت جوري بكر حذاء ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة صغيرة الحجم بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت جوري بكر على خصلات شعرها المموج المنسدلة على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان المتنساقة مع لون بشرتها.