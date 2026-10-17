البيت الأبيض يوقف الضربات على إيران لتجنب تصعيد الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي

نقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي القول بأن البيت الأبيض أمر بوقف الضربات على إيران لتجنب تصعيد الحرب قبل انتخابات التجديد النصفي.

وذكر المسؤول الأمريكي قائلا : وقف الضربات جعل إيران أكثر ثقة في شن هجمات.

وأضاف : لا يزال البيت الأبيض والوسطاء القطريون ينتظرون ردا من إيران بشأن مقترح أمريكي مضاد لإنهاء الحرب

وتابع : لا يزال الأمر قيد المداولات الداخلية في طهران.

كما نقل "أكسيوس" عن مصدر إقليمي مطلع قوله بأن : وسطاء إقليميون أبلغوا وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في الأيام الأخيرة أنه لا ينبغي لإيران أن تنتظر حتى ما بعد انتخابات التجديد النصفي لتقديم ردها.

كما أشار “أكسيوس” إلى أن الوسطاء الإقليميون أبلغوا إيران أنه لا يوجد ما يضمن أن يكون ترامب أكثر تصالحا بعد انتخابات التجديد النصفي بل قد يكون أكثر عدوانية.