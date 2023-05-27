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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بفستان جرئ.. أمينة خليل تثير ضجة بإطلالتها في مهرجان كان|شاهد

أمينة خليل
أمينة خليل

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة أمينة خليل خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان كان السينمائي.

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لفتت أمينة خليل الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة لافتة و جريئة، حيث ارتدت فستان طويل ذا اكمام مكشوفة، وبشق من الجانب كشف عن ساقيها، واتسم التصميم بأنه جمع بين اللون الأبيض و الأسود.

انتعلت أمينة خليل حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأبيض، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الفخامة التي زادت من أناقتها وجاذبيتها.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت أمينة خليل على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

 

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل
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