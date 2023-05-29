جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.



تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة لافتة أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ذا اكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن حملها.

انتعلت جوري بكر حذاء ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوري بكر على خصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

