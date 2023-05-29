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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جوري بكر تثير الجدل بفستان لافت|شاهد

جوري بكر
جوري بكر

حرصت الفنانة جوري بكر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

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جوري بكر تثير ضجة بهذه الإطلالة|شاهد

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تألقت جوري بكر في الصور بإطلالة لافتة أنيقة، حيث ارتدت فستان متوسط الطول ذا اكمام طويلة باللون الأبيض الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات مما كشف عن حملها.
انتعلت جوري بكر حذاء ذا كعب عالي باللون الذهبي مع حقيبة متوسطة الحجم بنفس اللون، وتزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، أعتمدت جوري بكر  على خصلات شعرها المنسدله  على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.
 

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