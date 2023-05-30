مصرع شخصين فى حادث انهيار بيارة صرف صحي بالشرقية

لقي شخصان مصرعهما إثر انهيار غرفة صرف صحى بقرية الحبش مركز الإبراهيمية وتم نقل الجثث والتحفظ عليها بمشرحة مستشفى الابراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الابراهيمية باستقبال كلا من "اسلام م ع " 37 سنة "جثة هامدة" و"وليد م ح" 23 سنة "جثة هامدة" مقيمين قرية الحبش دائرة مركز الابراهيمية.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم التي أودت بحياتهم إثر وقوع حادث انهيار غرفة صرف صحى بقرية الحبش دائرة مركز الإبراهيمية وتم نقل الجثث والتحفظ عليهم بمشرحة مستشفى الابراهيمية تحت تصرف النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة.