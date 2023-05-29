تفاصيل حكم الإعدام لـ أب اعتدى على ابنته حتى حملت منه بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، حكمها بالإعدام شنقا للأب المتهم بالتعدي على نجلته بنطاق مركز أبوحماد، وذلك بعد أن أحالت المحكمة فى جلستها الشهر الماضي أوراق المتهم لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي فى إعدامه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد بورود بلاغ يتهم "سعد ع ال ال" 37 سنة نجار، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، لقيامه فى غضون شهري 11 و12 من عام 2021 وفي مطلع عام 2022 واقع ابنته الصغيرة "نيجار س ع ا ا" وعاشرها مُعاشرة الأزواج وعاود ارتكاب الفعلة أكثر من مرة حتى حملت منه سفاحًا.

وتم ضبط الأب المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد عرض ابنته الصغيرة للخطر منذ طفولتها بأن تسبّب في تعرّض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.

وتم التحفظ على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسًا علي ذمة القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات أبو حماد، المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.