عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تفاصيل حكم الإعدام لـ أب اعتدى على ابنته حتى حملت منه بالشرقية

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار عبدالباسط محمد إمبابى، حكمها بالإعدام شنقا للأب المتهم بالتعدي على نجلته بنطاق مركز أبوحماد، وذلك بعد أن أحالت المحكمة فى جلستها الشهر الماضي أوراق المتهم لفضيلة مفتى الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي فى إعدامه.

تعود أحداث الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد بورود بلاغ يتهم "سعد ع ال ال" 37 سنة نجار، مقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة أبو حماد، لقيامه فى غضون شهري 11 و12 من عام 2021 وفي مطلع عام 2022 واقع ابنته الصغيرة "نيجار س ع ا ا" وعاشرها مُعاشرة الأزواج وعاود ارتكاب الفعلة أكثر من مرة حتى حملت منه سفاحًا.

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بالشرقية

وتم ضبط الأب المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، وجاء في أمر الإحالة، أن المتهم قد عرض ابنته الصغيرة للخطر منذ طفولتها بأن تسبّب في تعرّض أخلاقها وصحتها للخطر مرتكبًا جريمته محل الاتهام السابق بما يُهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها لها.

وتم التحفظ على المتهم وإحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسًا علي ذمة القضية رقم 5868 لسنة 2022 جنایات أبو حماد، المقيدة برقم 729 لسنة كلى جنوب الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

الأجهزة الامنية الإعدام شنقا الزقازيق الشرقية بالشرقية جنايات الزقازيق فضيلة مفتي الديار المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

على عكس المتوقع.. قرار مفاجئ من كولر في مباراة الأهلي والوداد

صرف المقررات التموينية لشهر مايو 2023 بنسبة 100%

تشييع جثمان ضابط المخابرات الفلسطيني بعد استشهاده برصاص الاحتلال الإسرائيلي

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

علاقات آثمة مقابل الإجهاض | اعتراف جريء لطبيب نساء روض الفرج

ترشيحاتنا

بيان عاجل من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن نزاهة الانتخابات التركية

صدمته وعادت إليه.. رجل مصري يدفن زوجته حية من أجل الميراث.. تفاصيل

بينهم 22 طفلا.. الاحتلال يعتقل 170 فلسطينيا من أريحا منذ مطلع العام

السيناريو الأسوأ.. تحذيرات من اندلاع صراع مباشر بين روسيا وحلف الناتو

انفراجة .. السبع الكبار تستعد لتقديم ضمانات لـ زيلينسكي لإنهاء حرب أوكرانيا

مع نجم البرازيل في ملهى ليلي .. ظهور مثير لـ محمد رمضان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سهلة ولذيذة .. طريقة عمل الكشك الصعيدي

أغرب من الخيال.. سيدة أمريكية تحمل مرتين خلال شهر واحد

3 أعراض تؤكد ارتفاع مستويات الكوليسترول بالجسم

لذيذة وغير مكلفة .. طريقة عمل الكوسة بالبشاميل

فيديو

عائد أرباحها أسبوعي.. تفاصيل شهادة ادخار بنك قناة السويس الجديدة

بشكل مفاجئ .. تراجع أسعار الدولار | والذهب يحافظ على هيبته ..فيديو

اعتذار مدير أعمالها ورقص زوجها.. أبرز لقطات حفل شيرين في جدة |فيديوجراف

احترسوا من الرطوبة.. طقس حار جدا يضرب المحافظات والعظمى تصل 44 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ