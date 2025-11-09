وزير الخارجية التركي يزور الولايات المتحدة غدا

أعلنت وزارة الخارجية التركية ، اليوم الأحد ، أن وزير الخارجية هاكان فيدان، سيزور الولايات المتحدة ، غدا الإثنين ، في زيارة رسمية.



وأضافت الوزارة ، في بيان صحفي ، أن فيدان سيجري محادثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.



وكانت آخر زيارة رسمية قام بها فيدان إلى الولايات المتحدة في سبتمبر الماضي، عندما انضم إلى وفد تركي برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقبل ذلك، التقى فيدان بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في مارس الماضي في واشنطن.



يذكر أنه ، وفي مؤتمر صحفي عقد في 7 نوفمبر ، أعلن فيدان عن إجراء محادثات مع شركاء دوليين، بمن فيهم الولايات المتحدة ، لإعادة إعمار قطاع غزة الذي دمرته الحرب التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي واستمرت عامين.