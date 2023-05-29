إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم توك توك وموتوسيكل بالشرقية

أصيب 3 أشخاص بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك بطريق طواحير- أبوحماد وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى أبوحماد بإستقبال كلا من "علي ا م" 37 سنة مصابا ما بعد الارتجاج ومحمد ع م" 42 سنة مصابا بكدمات وسحجات و"نادر م ا" 28 سنة مصاب بكدمات وسحجات جميعهم مقيمين ميت ردين دائرة مركز أبوحماد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث تصادم موتوسيكل مع توك توك بطريق طواحير- أبوحماد وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوحماد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.